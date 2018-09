Calabria, Ferro e Orsomarso: “Meloni lungimirante”

23 settembre 2018 22:15

Ecco quando affermano il vice capogruppo di Fdi alla Camera Wanda Ferro e il capogruppo nel Consiglio regionale della Calabria Fausto Orsomarso

“La proposta di Giorgia Meloni di costruire in Italia un grande movimento conservatore e sovranista, che metta al centro la difesa dell’identita’ nazionale e degli interessi degli italiani, e’ la strada piu’ intelligente e lungimirante su cui costruire il futuro del centrodestra”. E’ quanto affermano il vice capogruppo di Fdi alla Camera Wanda Ferro e il capogruppo nel Consiglio regionale della Calabria Fausto Orsomarso. “E’ una proposta coraggiosa, da vera leader – proseguono – perche’ apre gli orizzonti di un movimento che ha un forte carattere identitario, e che anziche’ chiudersi in se stesso si mette in discussione e offre il proprio enorme bagaglio di valori, cultura ed esperienze al servizio del Paese. Fratelli d’Italia vuole aprirsi all’esperienza dei movimenti civici e a tante realta’ radicate sul territorio, anche accogliendo tante personalita’ del centrodestra che oggi faticano a riconoscersi in un progetto politico, per dare voce e rappresentanza a quei cittadini che si ritrovano nelle idee di una destra sociale che riconosce il valore del merito, che stimola la competitivita’, ma che e’ attenta ai bisogni dei piu’ deboli. Una destra del buonsenso, che vuole dare risposte a cio’ che chiedono i cittadini: sicurezza, tutela della salute, dignita’ del lavoro e lotta alla precarieta’. Una destra che difende il valore della vita e mette la famiglia al centro della propria visione, consapevole che l’invecchiamento del Paese va contrastato incentivando le famiglie italiane a fare figli, e non agevolando l’immigrazione incontrollata. Una destra che guarda all’Europa dei popoli contro quella dei tecnocrati, che difende i principi dell’autodeterminazione e della sovranita’ nazionale, una destra che difende l’unita’ nazionale nella consapevolezza che essa puo’ affermarsi soltanto garantendo la pari competitivita’ tra i territori”.