Calabria, Nava: “la violenza alle donne assume sempre più i contorni di vera e propria emergenza”

3 settembre 2018 09:18

“Presenteremo la proposta di modifica alla legge nazionale 4/2018- che tutela gli orfani a causa di omicidi domestici- e siamo in attesa di essere ricevuti dal ministro Spadafora – annuncia Cinzia Nava- . La violenza alle donne assume sempre più i contorni di vera e propria emergenza rispetto alla quale nulla hanno fatto le tante parole e i tanti proclami che abbiamo registrato in tutti questi anni. Per quanto ci riguarda, cercheremo di portare avanti un’azione concreta promuovendo l’educazione sentimentale nelle scuole che abbia al centro il rispetto del prossimo e della persona”. La presidente della CRPO aggiunge: “Nel 2018 sono aumentate le denunce ma anche gli atti di violenza: Parma, Pizzo, Rosarno, solo per citare alcuni recenti casi, fotografano un fenomeno sempre più dilagante sul territorio nazionale e questa sua “omogeneità” lo rende particolarmente pericoloso, richiedendo strumenti adeguati e affinati di contrasto supportati da un forte impegno di sensibilizzazione e di conoscenza. Si avverte più che mai la necessità di intervenire, facendo squadra tra Istituzioni e magistratura, non sottovalutando le denunce che sono un fondamentale momento di prevenzione per una tragedia che può essere dietro l’angolo. Bisogna aiutare le donne a saper riconoscere e denunciare la violenza domestica – conclude Cinzia Nava- e al tempo stesso favorire l’occupazione femminile perché l’indipendenza economica equivale a libertà di scelta e alla forza di non giustificare più l’ingiustificabile”.