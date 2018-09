In Calabria il corso di Laurea Triennale in “consulente e mediatore creditizio” dal Ministero dell’ economia e delle finanze e dal Ministero dello Sviluppo economico

La Dott.ssa Modaffari Mary presidente del consorzio Universitario Lieve e dirigente del Centro Ricerca Economica Ce.SI comunica l’ attivazione per l’ a.a. 2018/2019 del percorso di Laurea Triennale in “consulente e mediatore creditizio” accreditato dal MIUR , dal Ministero dell’ economia e delle finanze e dal Ministero dello Sviluppo economico, un percorso che permette di specializzarsi nel settore economico relativo al recupero crediti e sopratutto forma in maniera specifica la figura del mediatore creditizio. Gli studenti iscritti a tale percorso avranno la possibilità di effettuare stage e ricerca nel campo creditizio presso le maggiori banche italiane come Banca Sella , Unicredit e Cassa di risparmio di Parma e Piacenza , partner del consorzio universitario. Ideatore del percorso formativo è il Dott. Eugenio De Cristofaro affermato agente immobiliare REMAX Arteka di Catania a cui la Modaffari ha affidato la direzione del percorso .