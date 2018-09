Calabria, inizia alla grande il Trofeo “Vito Lepore”: vittoria contro il Molise

9 settembre 2018 15:26

Trofeo Vito Lepore: Calabria a valanga, 85 a 33 contro il Molise

Inizia alla grandissima la marcia al Trofeo “Vito Lepore” per la selezione Calabria. I ragazzi della rappresentativa dei 2005 strabiliano e devastano la resistenza del Molise all’interno di una gara giocata a senso unico. Molisani molto indietro e calabresi che ne approfittano punto su punto canestro dopo canestro. Il team allenato da Coach Di Martino e dall’Assistente Padula vince 85 a 33 mandando a referto tutti gli effettivi a disposizione divertendosi e convincendo. Doppie per Consolo(14) da Bagnara Calabra e Grande (13) da Lamezia Terme ma è il collettivo che sorprende. Al seguito della rappresentativa, accanto al Dirigente Cirelli ed al Preparatore Saccone c’è la Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì che non vede l’ora di carpire il processo di crescita dei giovani calabresi: alle 11.16, sempre a Potenza all’interno della Palestra Vito Lepore, la rappresentativa giocherà la finalissima del torneo contro la quotata Sicilia, abile nel superare la Basilicata nella seconda semifinale.