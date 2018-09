Calabria: prorogata la deadline di consegna delle opere della prima edizione del Premio di pittura e grafica “Andare Oltre… nella Luce”

9 settembre 2018 18:41

Prorogata la deadline di consegna delle opere della prima edizione del Premio di pittura e grafica “Andare Oltre… nella Luce” proposta dal locrese Annunziato Gentiluomo. Fino al 3 ottobre possono pervenire le opere sui possibili scenari dell’Oltre, interpretando gli eventuali segni di continuità e trasformazione

Viene prorogata a mercoledì 3 ottobre la deadline per partecipare alla prima edizione del Premio di pittura e grafica “Andare Oltre… nella Luce”, evento parallelo alla terza edizione del Convegno Andare Oltre. Uniti nella Luce (www.artinmovimento.com/andareoltre/), che si terrà dal 19 al 21 ottobre presso il Quality Hotel Atlantic di Borgaro Torinese (TO). Gli organizzatori del Premio sono le associazioni ArtInMovimento, nella figura del suo presidente, il locrese Annunziato Gentiluomo, La Tesoriera, rappresentata da Giovanni Cortese, e Valle Sacra, con Marta Tamburini.

Il concorso vanta il patrocinio dell’Agenzia di formazione ministeriale BIMED – Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo. Si tratta di un concorso di pittura e grafica a tecnica libera (sezione unica) aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri senza limiti di età, finalizzati a sondare i possibili scenari dell’Oltre. Infatti, si invita i partecipanti a interpretare artisticamente la trasformazione, tra passaggi e continuità, e la percezione di legami, di storie, di esistenze che forse solo apparentemente sembrano spezzati: si richiede in estrema sintesi di offrire una sensibile artistica rappresentazione dei concetti di vita e di morte. Entro mercoledì 3 ottobre deve pervenire via e-mail a premio@artinmovimento.com, la fotografia dell’opera in buona definizione, indicando sul retro nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, e-mail dell’autore, il titolo, la tecnica e le dimensioni dell’opera. Si ricorda che ogni artista può partecipare con una sola opera. L’organizzazione selezionerà tra le partecipanti le migliori quaranta opere aderenti al tema, che devono essere consegnate giovedì 18 ottobre 2018 dalle ore 9.45 alle ore 13.15, presso il Quality Hotel Atlantic, sito in via Lanzo 163-165 a Borgaro Torinese, per l’allestimento della Mostra. Successivamente una giuria composta da sette membri, provenienti da esperienze molto diverse e capaci tutti di cogliere le specificità delle opere, valuterà i lavori secondo parametri tecnici, espressivi e tematici.

Il vernissage di apertura si terrà giovedì 18 ottobre dalle ore 19.00 alle ore 20.30 presso il Quality Hotel Atlantic, location dell’esposizione delle opere finaliste che si protrarrà per tutta la durata del convegno, quindi almeno fino alle 13.30 di domenica 21 ottobre. Saranno premiati con un riconoscimento in denaro i primi tre classificati. Sono previste inoltre una menzione speciale ArtInMovimento Magazine, media-partner dell’iniziativa, e una menzione Quality Hotel Atlantic, ed eventuali altre che la Giuria sentirà di dover dare.

