Calabria, Peperoncino-Diamante Show Cooking: prima sera all’insegna del piccante a cura degli Agrichef

6 settembre 2018 19:44

Calabria, il Ministro Centinaio: “Per fine anno interventi per i giovani in agricoltura”

Prima serata a Diamante (CS) con il Mercato di Campagna Amica all’insegna del piccante e show cooking a cura degli Agrichef. Affollatissimo il Villaggio Coldiretti Calabria sul lungofiume, tantissime le degustazioni di piatti piccanti e deliziosi a km zero con ricette della tradizione contadina calabrese illustrate dagli Agrichef ed apprezzatissime dai tantissimi visitatori. Il Ministro Gian Marco Centinaio insieme al Sindaco di Diamante Gaetano Sollazzo, a S. E. il Prefetto di Cosenza Paola Galeone, il parlamentare Domenico Furgiuele e tanti altri ospiti sono stati presenti all’inaugurazione. Il Ministro, ha sollecitato una programmazione per la promozione e valorizzazione del Peperoncino Calabrese sui mercati garantendo l’impegno del Ministero per il riconoscimento dell’ IGP per una maggiore tutela della distintività del prodotto agricolo simbolo della Calabria. Nel prendere atto delle potenzialità dell’agricoltura ed agroalimentare calabrese, anche come concreta risposta alla disoccupazione giovanile, il responsabile del Dicastero del’Agricoltura e Turismo ha annunciato interventi nazionali entro la fine dell’anno per il ricambio generazionale con la disponibilità di terreni demaniali ed incolti e nuove risorse finanziarie in agricoltura per i giovani. “Serve più coraggio nella difesa del Made in Italy con il controllo del cibo che entra in Italia ed ancora – ha aggiunto il Ministro, che ha ribadito il no all’accordo Ceta– sono troppe le schifezze e per questo occorre una lotta spietata all’Italian Sounding” .