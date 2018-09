Calabria: il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute visiterà le carceri

8 settembre 2018 19:25

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute visiterà le carceri in Calabria

Il garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è in Calabria. La visita, riferisce una nota, comprenderà sia l’ambito penitenziario che i restanti contesti di competenza del Garante: strutture delle forze di polizia, strutture sanitarie dove si effettuano i trattamenti sanitari obbligatori, strutture per migranti, strutture per persone anziane o con disabilità. La visita, che continuerà nei prossimi cinque giorni, prevede per domani una visita a un luogo di limitazione de facto della libertà personale: l’area attrezzata per lavoratori migranti stagionali allestita a San Ferdinando dalla Prefettura di Reggio Calabria.