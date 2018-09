Calabria: la Coldiretti a Roma al Circo Massimo il più grande villaggio dell’agricoltura d’Italia

30 settembre 2018 21:26

Coldiretti: dal 5 al 7 Ottobre p.v. a Roma al Circo Massimo il più grande Villaggio dell’agricoltura d’Italia. Molinaro: “le eccellenze agroalimentari saranno presenti nel più grande Mercato di Campagna Amica”

Per la prima volta la grande bellezza delle mille campagne italiane conquista la Capitale con il Villaggio della Coldiretti; 80mila metri quadrati per vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, le loro storie, tradizioni e attività. A Roma dal venerdì 5 al 7 Ottobre al Circo Massimo Coldiretti aprirà il più grande Villaggio dell’agricoltura d’Italia. “Anche le eccellenze agroalimentari della Calabria – riferisce Molinaro presidente di Coldiretti Calabria – saranno presenti con gli agricoltori di Campagna Amica per far conoscere le produzioni, la nostra ricca biodiversità e la cultura enogastronomica contadina Made in Calabria”. #stocoicontadini è l’hashtag dell’appuntamento che rappresenta un’occasione unica per vivere tre giorni da contadino tra e con le aziende agricole, a tavola con gli Agrichef, nella stalla con tutti gli animali ed una vera Arca di Noè dove scoprire piante ed animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro degli agricoltori. Un Weekend dove tutti potranno vivere, almeno per una volta l’esperienza da Gourmet con il miglior Cibo Italiano al 100% a soli 5 euro per tutti i menù preparati dagli Agrichef di Campagna Amica. Una festa per la Campagna che va in Città’ ma al Villaggio di Coldiretti ci sarà anche l’Agricoltura Sociale, l’Agricoltura Digitale ed Innovativa ed ancora l’Agricoltura più competitiva e Giovane d’Europa. La Calabria delle eccellenze, “Antica, Autentica ed Accogliente” ci sarà e vuole nel piu’ Grande Mercato a Km Zero di Campagna Amica – afferma Molinaro – incantare e stupire con il suo cibo, con i contadini come protagonisti assoluti ed esclusivi souvenir del gusto. Tantissimi agricoltori e migliaia di calabresi nella più grande Città della Calabria, fuori dei confini Regionali, protagonisti nell’evento più straordinario dell’Agroalimentare Italiano mai organizzato. Vi aspettiamo!