Calabria: la dottoressa Maria Rita Calvosa nuovo Direttore Generale dell’USR

7 settembre 2018 19:10

MIUR – Scuola, la dottoressa Maria Rita Calvosa nuovo Direttore Generale dell’USR per la Calabria

La dott.ssa Maria Rita Calvosa nata a Roma il 22/11/1962 è la nuova responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. Laureata in Giurisprudenza e per molti anni Dirigente presso la Direzione Regionale Lazio, Maria Rita Calvosa ,dotata di grande umanità e cultura, si è sempre occupata di scuola, ed è la figlia terzogenita del compianto Enrico Calvosa ex Provveditore agli Studi di Latina, originario di Castrovillari, in provincia di Cosenza.

In possesso di Abilitazione per l’insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche negli istituti di II° grado ed abilitazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, dopo una breve esperienza in qualità di docente nelle scuole superiori, la dott.ssa Maria Rita Calvosa, risultata vincitrice del Concorso pubblico della carriera direttiva del MIUR indetto con D.M. del 13/07/1990, ha preso servizio presso la Sovrintendenza scolastica Regionale dell’Umbria. Nel corso della sua brillante carriera la Dott.ssa Calvosa è risultata vincitrice del Concorso per esami per Dirigenti amministrativi del MIUR indetto co D.D.G. del 26/10/1998 e con la qualifica dirigenziale ha ricoperto prestigiosi incarichi in seno al Miur, iniziando con lo svolgimento delle funzioni di Capo Ufficio VI (Contenzioso) presso la Direzione Generale dell’Istruzione secondaria di 1° grado .

-“Alla dottoressa Calvosa vanno i miei migliori auguri di buon lavoro”, dichiara – in un comunicato stampa del MIUR – il Ministro Marco Bussetti che ha nominato il nuovo direttore generale dell’USR per la Calabria. “Sono certo – prosegue – che la sua lunga esperienza nell’amministrazione sarà preziosa per la scuola della Calabria alla quale saprà dare il meritato ascolto e la giusta attenzione, valorizzandone le eccellenze e coinvolgendone attivamente i protagonisti, il personale, i ragazzi, le famiglie”.