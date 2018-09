Incredibile in Calabria: picchia figlio di sette mesi, 29enne arrestato

19 settembre 2018 23:24

Durante un litigio con la moglie, picchia la donna ed il figlio di sette mesi, che era in braccio alla mamma. E’ accaduto stasera a Vibo Valentia. Protagonista della vicenda un giovane di nazionalità cinese, Un 29enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La lite tra il cinese e la moglie é avvenuta nel negozio di abbigliamento gestito dalla coppia. Il giovane, sopraffatto dalla rabbia, si è avventato contro la moglie ed il figlio, picchiandoli entrambi e procurando loro lesioni comunque non gravi. Sono stati alcuni clienti che avevano assistito alla scena a chiedere l’intervento dei carabinieri. I militari della Compagnia cittadina, giunti sul posto, hanno proceduto all’arresto di Z.Z. provvedendo poi alla sua traduzione nel carcere di Vibo Valentia.