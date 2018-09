Calabria: addio a Giuseppe Tucci, presidente del comitato scientifico dell’associazione “Basta vittime sulla s.s. 106”

9 settembre 2018 12:17

Calabria, domani i funerali del docente e avvocato presidente del comitato scientifico dell’associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”

Avranno luogo domani lunedì 10 settembre a Rossano nel Comune Unico di Corigliano Rossano, i funerali del Prof. Giuseppe Tucci, nato a Rossano Calabro, in provincia di Cosenza, il 20 luglio 1940.

Cresciuto a Monopoli e residente da anni a Bari, il professor Tucci, sposato con la poetessa Gianna Trimigliozzi, è stato dal 1971 al 1975 ricercatore alla School of Law della California University di Berkeley, sotto la guida del professor Stefan Albreeht Riesenfeld, e al Max Planck Institute di Amburgo e da due anni ha ricoperto in modo encomiabile il ruolo di Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”.

Aveva 78 anni, una vita dedicata allo studio e alla professione del diritto, che nel 1975 gli era valsa la cattedra di Istituzioni del diritto privato all’Università degli studi ‘Aldo Moro’ di Bari, la stessa in cui si era laureato con lode in Giurisprudenza 13 anni prima

Un docente capace di far appassionare generazioni di studenti allo studio del Diritto privato; abile avvocato abilitato ad esercitare in Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, che nel 2011 ha anche difeso in Aula la legge sull’immigrazione della Regione Puglia. Le tante anime professionali di Giuseppe Tucci trapelano dai messaggi di cordoglio arrivati da colleghi, studenti e amici alla notizia della sua scomparsa.

Nel suo curriculum non mancano poi esperienze internazionali, come le ricerche condotte tra il 1971 e il 1975 alla School of Law di Berkeley, in California, e al Max Planck Institute di Amburgo occupandosi dei “nuovi contratti di Factoring e Leasing e delle garanzie mobiliari sui beni dell’impresa a tutela dei finanziamenti”.

Parallelamente alla carriera accademica e da avvocato, dal 2005 Tucci si è anche focalizzato sugli ‘esclusi’, raccontando su riviste nazionali e internazionali di diritto e su libri a tema, le problematiche di disabili, nuove schiavitù e discriminati per nazionalità e religione. Domani tornerà per sempre nella sua amata Rossano per riposare accanto al padre.