Messina, la proposta di Gioveni e Cacciotto: a Camaro una piazza intitolata a Lillo Vento

3 settembre 2018 10:52

I consiglieri chiedono la riqualificazione della piazzetta di Messina e l’intitolazione a Letterio Vento, storico consigliere di quartiere

Con la presente, i consiglieri Alessandro Cacciotto (terza Circoscrizione) e Libero Gioveni (Consiglio Comunale) chiedono all’Amministrazione comunale intitolazione della Piazzetta di Camaro a Lillo Vento. “Da troppi anni– aggiungono i consiglieri- la piazza di Camaro S. Paolo è in preda al degrado, senza giochi per bambini, senza arredo urbano e che dunque non risulta fruibile per l’intero quartiere. La riqualificazione della piazza contribuirebbe a migliorare la vivibilità del Villaggio oltre a consegnare un luogo sano di aggregazione in un quartiere che lamenta l’assenza di punti e luoghi aggregativi. La piazza, in passato, per molti anni, è stata fulcro e teatro di molte attività sociali promosse dal sig. Letterio Vento, deceduto da decenni e che ha svolto, in maniera oggettivamente amorevole e con passione, per come ricordato dalla comunità, l’attività di consigliere di quartiere (ex 6^ quartiere). La piazza, previa riqualificazione, potrebbe portare il nome e cognome di Letterio Vento, detto “Lillo”, facendola diventare “Piazza Lillo Vento”, onorando il ricordo di una persona indissolubilmente legata al territorio di S. Paolo a Camaro e soprattutto della piazza“. Cacciotto oltre ad invitare gli scriventi a valutare la proposta, presenterà al Consiglio Circoscrizionale una proposta di delibera circoscrizionale.