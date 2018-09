Messina, Borsa della Ricerca forDoc: focus all’Unime con dottori e dottorandi

6 settembre 2018 13:46

Stamane, presso l’Università di Messina, l’incontro formativo con dottori e dottorandi Unime in vista della rassegna in programma a Verona

Si è svolto questa mattina, presso l’Università di Messina, l’incontro formativo riservato ai dottori di ricerca, e dottorandi, finalizzato alla loro partecipazione alla prima edizione della “Borsa della Ricerca forDoc”. La rassegna, ideata dalla Fondazione Emblema, si svolgerà l’1 e 2 ottobre a Verona, e vedrà la partecipazione attiva di atenei, enti di ricerca, e aziende, al fine di costruire un network tra i ricercatori (gruppi, dottori di ricerca o spin-off) e R&D manager (Responsabili ricerca e sviluppo).

Ad aprire i lavori la Presidente del COP Unime (Centro Orientamento e Placement) prof.ssa Roberta Salomone, che nel salutare i partecipanti ha sottolineato l’impegno che il Centro indirizza verso i laureati, così come i giovani ricercatori, nello sviluppo di strategie di promozione dei profili professionali.

Ha poi portato i saluti del Prorettore alla Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, prof.ssa Daniela Baglieri, assente per motivi istituzionali, il dott. Carlo Costanzo – Responsabile dell’Unità speciale Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione – che ha evidenziato la grande opportunità offerta dalla “Borsa forDoc” di incontrare aziende ed enti di ricerca interessati a dare spazio alle professionalità altamente specializzate in uscita dai corsi di dottorato.

L’incontro, organizzato per la prima volta, ha supportato dottori e dottorandi Unime nella scoperta delle tecniche più performanti utili alla compilazione del CV, alla candidatura tramite piattaforma digitale e alla individuazione delle proprie aree di competenza tramite analisi dei profili aziendali.

I migliori progetti di ricerca saranno esaminati dalle più importanti imprese nazionali e internazionali impegnate in attività di reclutamento di nuovi talenti, e successivamente convocati per svolgere colloqui “one to one”, l’1 e 2 ottobre a Verona. I termini per la presentazione delle candidature scadranno il 14 settembre e fino ad allora gli esperti del COP Unime saranno a disposizione per ulteriori informazioni e suggerimenti.

Per info, contattare il COP Unime all’indirizzo: info.cop@unime.it