Spettacolare e gigantesco “bolide” illumina a giorno il cielo dello Stretto di Messina nella notte di Festa di Madonna

11 settembre 2018 22:28

Spettacolare bolide nei cieli di Calabria e Sicilia

Intorno alle 22:10 di questa sera un gigantesco bolide verde ha illuminato il cielo dello Stretto di Messina durante Festa di Madonna: migliaia di reggini e messinesi hanno visto il cielo illuminarsi a giorno verso Sud per questo bolide che si dirigeva da Est verso Ovest. La palla di fuoco avvistata in cielo ha assunto una tonalità vicina al verde ed è andato in frantumi prima di disintegrarsi nell’atmosfera.

Un bolide – come spiega MeteoWeb – è comunemente inteso un corpo proveniente dallo spazio che precipitando in atmosfera, si presenta come una palla di fuoco seguita da una scia luminosa. Di norma il bolide è un meteorite, cioè un frammento di roccia generalmente originario di una cometa o un asteroide che, trovandosi a passare in prossimità della Terra, viene attratto dal campo gravitazionale del nostro pianeta, precipitando quindi verso il suolo.