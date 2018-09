Gigantesco bolide della scorsa notte illumina i cieli di Calabria e Sicilia: le immagini VIDEO sono mozzafiato!

12 settembre 2018 11:49

Le meravigliose immagini del gigantesco bolide verde che è stato avvistato ieri sera nei cieli del Sud Italia

Un gigantesco bolide verde ieri sera intorno alle 22:10, ha illuminato a giorno il cielo dello Stretto di Messina, muovendosi da est verso ovest e incantando migliaia di osservatori tra Malta, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania. Data la sua luminosità ha catturato l’attenzione di tantissima gente .

Il prof. Marco Romeo ci ha inviato una straordinaria immagine video che ha immortalato il transito del bolide da Bovalino (Reggio Calabria). Lo stesso prof. Romeo illustra che “dalla traiettoria dovrebbe trattarsi quasi sicuramente di una meteora facente parte dello sciame delle gamma Aquaridi (così chiamato perché il radiante da cui sembrano provenire questi detriti si trova in prossimità della stella gamma Aquarii, nota anche come Sadachbia) il cui massimo era previsto per il 7 settembre scorso“.