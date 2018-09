Camera di Commercio Messina, il presidente Blandina eletto vicepresidente vicario di Unioncamere Sicilia

11 settembre 2018 12:51

Le dichiarazioni del presidente della Camera di Commercio di Messina dopo l’elezione a vicepresidente vicario di Unioncamere

“Ringrazio il presidente Giuseppe Pace e l’intero Consiglio per la stima e la fiducia accordatemi. La mia elezione è un ulteriore elemento che rafforza l’Ente camerale nelle relazioni a livello regionale e nazionale”, così il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina, all’indomani della sua elezione a vicepresidente vicario di Unioncamere Sicilia. “E’ fondamentale poter contare su una rete di supporto per la crescita delle aziende e per tutte le iniziative che intraprenderemo al fine di incrementare lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio”, aggiunge Blandina.

Le elezioni per il rinnovo dei vertici di Unioncamere Sicilia si sono svolte ieri, a scrutinio segreto. Il Consiglio all’unanimità ha scelto Giuseppe Pace, presidente della Camera di commercio di Trapani, come nuovo presidente, su proposta del presidente della Camera di commercio di Palermo, Alessandro Albanese. Blandina è stato eletto all’unanimità vicepresidente vicario, su proposta di Pace.