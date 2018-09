Beach Volley: a Vulcano il Campionato italiano Vigili del Fuoco

1 settembre 2018 10:45

A Vulcano il torneo Tricolore dei Vigili del Fuoco: alla manifestazione nazionale, voluta dalla FIPAV Messina e patrocinata dall’AICS Messina, prenderanno parte oltre 30 coppie provenienti dai comandi provinciali di tutta Italia, che si confronteranno in quattro intense giornate agonistiche

Beach volley protagonista a Vulcano. Nell’incantevole isola dell’arcipelago eoliano, è in programma, infatti, da giovedì 6 a domenica 9 settembre, la decima edizione del Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco. Alla manifestazione nazionale, fortemente voluta dalla FIPAV Messina e patrocinata dall’AICS, prenderanno parte oltre 30 coppie provenienti dai comandi dei VV.F. di tutta Italia, che si confronteranno, a cominciare da giovedì pomeriggio, in quattro intense giornate agonistiche. L’evento si svolgerà presso il lido “Baia Negra”, dove saranno messi a disposizione quattro campi, tra i quali il “centrale”, palcoscenico ideale, a pochi metri dal mare, delle partite più importanti del torneo tricolore.

“In una splendida cornice naturale e paesaggistica si sfideranno atleti preparati e di buon livello – dichiara soddisfatto il direttore ginnico sportivo dei VV.F. Antonio Occhipinti – l’organizzazione dell’evento è affidata al comando provinciale dei Vigili del Fuoco in sinergia con la Direzione regionale per la Sicilia. Il comitato promotore, coordinato da Roberto Bombara e Antonio Genovese, sta curando ogni minimo dettaglio tecnico e logistico per garantire ai partecipanti ed ai loro accompagnatori un soggiorno speciale alle Eolie. Credo che sarà una kermesse che resterà negli annali”.

Il campionato sarà presentato ufficialmente giovedì (ore 11.30) al lido “Baia Negra”, dove si alzerà il sipario alla presenza di importanti figure istituzionali e sportive e agli organi dell’informazione.