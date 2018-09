Barcellona Pozzo di Gotto: arrivano i fondi per la messa in sicurezza del litorale

3 settembre 2018 12:59

Oltre 300 mila euro in arrivo per la progettazione della messa in sicurezza del litorale di Barcellona Pozzo di Gotto

La programmazione e l’impegno dell’amministrazione Materia, di concerto con gli uffici tecnici, ha portato l’ennesimo finanziamento alla città Barcellona Pozzo di Gotto riguardante il dissesto idrogeologico (il più cospicuo assegnato tra tutti i comuni beneficiari).

All’imminente avvio dei lavori per la ricostruzione del ponte di Calderà e al recentissimo finanziamento di ben 5milioni di euro per la ricostruzione del torrente Mela, si aggiunge l’ottenimento dei fondi per la progettazione della messa in sicurezza del nostro litorale, che renderà le nostre spiagge e il nostro lungomare più sicuri e più accoglienti.

Un’opera imponente che richiederà una somma per la sua realizzazione di € 7.450.000 e consisterà nel ripascimento e nel posizionamento di pennelli rifornitori e stabilizzatori lungo la litoranea che si estende da Calderà ai Cantoni.