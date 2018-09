Barcellona Pozzo di Gotto: ecco quando apriranno gli asili nido

7 settembre 2018 13:37

Al via l’apertura degli asili nido a Barcellona Pozzo di Gotto

A seguito della ammissione a finanziamento, disposta con D.D.G. n. 1639 del 10/08/2018, del progetto presentato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell’asilo nido Casa del Fanciullo per complessivi € 500.000,00, si rende necessaria l’esecuzione di una prova di carico della struttura e pertanto l’avvio delle attività educative sarà differito al 14 settembre.

Sempre giorno 14 settembre apriranno i battenti dell’asilo nido di quartiere Petraro che ospiterà anche i bambini iscritti a Panteini; per quest’ultima struttura- spiega l’Amministrazione-“è in corso la gara di appalto per interventi di manutenzione straordinaria per € 71.225,00 il cui finanziamento è stato approvato dal Ministero dell’Interno nell’ambito dei fondi PAC Infanzia II riparto.

L’asilo nido di Sant’Antonino, invece, completamente ristrutturato e rinnovato negli arredi e nell’ attrezzatura, verrà riaperto giorno 21 settembre a causa di un ritardo nella consegna dei mobili; le attività riprenderanno inizialmente senza il servizio di mensa (verrà comunque garantito lo spuntino di metà mattina) in quanto l’arredo della cucina e il montaggio delle attrezzature è stato disposto dalla ditta affidataria per il 18 e 19 settembre.

A tutto il personale che opera negli asili, ai bambini che continuano il loro percorso educativo ed a quelli che per la prima volta si affacciano ad una nuova realtà, l’Amministrazione comunale augura buon lavoro“.