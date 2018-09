Messina, emergenza baracche e amianto. Sorbello fa appello a tutto il Consiglio Comunale: “La città deve riscattarsi da questa vergogna”

2 settembre 2018 15:50

Emergenza amianto e baracche a Messina, appello del consigliere del Gruppo Misto a tutti i colleghi: “Si interpellino tutte le forze politiche parlamentari nazionali”

“Un accorato appello a tutti i colleghi consiglieri di farsi carico, attraverso la consultazione di tutte le forze politico-parlamentari nazionali di appartenenza“- è questa la richiesta che il consigliere del Gruppo Misto Salvatore Sorbello fa al consiglio comunale, con particolare al gruppo cinque stelle, all’approssimarsi delle scadenza di finanza pubblica, cioè la legge di stabilità 2019, per far in modo che per Messina venga riconosciuta la grave situazione d’emergenza socio-sanitaria-abitativa e ambientale. In particolare preme risolvere il grave problema della presenza di amianto in alcune zone della città, presenza che anche noi di StrettoWeb abbiamo documentato (leggi qui). Il consigliere fa appello affinché si interpellino tutte le forze politiche per far ottenere alla città i contributi nazionali straordinari, che sommandosi a quelli regionali rimanenti “consentano alla nostra amata Comunità messinese di poter finalmente riscattarsi dalla vergogna che l’ha accompagnata per oltre un secolo e che non è ancora finita”.