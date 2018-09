Emergenza baracche e amianto a Messina, l’Asp sigla il protocollo: al via gli screening delle patologie respiratorie, ambulatori mobili nelle baraccopoli

12 settembre 2018 17:06

L’Asp di Messina sigla il protocollo d’intesa, al via i controlli nelle zone di Risanamento: medici specialisti nelle baraccopoli per accertare lo stato di salute delle famiglie

L’Asp di Messina ha sottoscritto il protocollo di intesa con la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale per lo screening sanitario delle patologie respiratorie della popolazione residente nei sette ambiti di risanamento censiti dal Comune. Tale protocollo rappresenta una delle azioni concordate durante la conferenza di servizi tenutasi il 10 settembre a Palazzo Zanca e servirà ad accertare l’eventuale rischio di patologie respiratorie correlate all’esposizione a inquinanti ambientali.