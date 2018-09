Bagnara Calabra: boom di adesioni per il concorso di poesia dell’Aced

L’Aced comunica che, a causa dell’elevato numero di adesioni ricevute per il concorso “Bagnara… è poesia Bagnara…esti puisìa”, che si terrà a Bagnara Calabra il 27 ottobre pizzeria “Puerto Niño”, al fine di dare maggiore risalto ai partecipanti qualora il numero definitivo degli elaborati dovesse risultare superiore alle settanta unità, l’evento sarà suddiviso in due giorni, sabato e domenica: uno dedicato alla poesia vernacolare, l’altro alle liriche in italiano.