Bagnara Calabra: Savino Zaba condurrà la 24^ edizione del Premio Mia Martini

5 settembre 2018 20:14

A Bagnara Calabra arriva Savino Zaba: il conduttore televisivo e radiofonico presenterà la 24^ edizione del Premio Mia Martini

Cambio di guardia alla conduzione del premio Mia Martini 2018. Dopo le ultime tre edizioni condotte da Veronica Maja, arriva Savino Zaba. Nino Romeo patron del premio invia un messaggio di ringraziamento alla Maja per la professionalità è l’impegno profuso alla buona riuscita del premio. La conduttrice televisiva nel lasciare la conduzione si congeda così “Sono stata benissimo in questi anni con voi a Bagnara Calabra, sono io che devo ringraziare te caro Nino per avermi dato così tante volte l’opportunità di esserci. Un abbraccio alla grande famiglia del Premio Mia Martini è un in bocca al lupo al collega Zaba che da questa edizione sarà il conduttore del premio,un importante evento che ricorda una delle più belle voci della canzone Italiana”. Savino Zaba conduttore televisivo e radiofonico, attualmente in onda su radiorai, vanta al suo attivo importanti conduzioni sulle reti RAI: “Uno mattina”, “Storie vere”, “Music”, “Concerto di Natale”, Venice music awards giovani”: Inoltre è stato tra i protagonisti del programma “tale e quale show”. In TV e alla Radio alterna l’attività teatrale, ed è reduce dallo spettacolo “una fidanzata per papà”. Attualmente in tour con il suo spettacolo “Canto… anche se sono stonato”. Ha da poco pubblicato il saggio storico-linguistico “Parole parole… alla radio”. “Assumere la conduzione del Premio Mia Martini dopo una grande professionista come Veronica Maia, sarà una grande responsabilità” afferma il nuovo conduttore del premio. Chi saranno coloro che affiancheranno l’ecclettico conduttore? Tutto top secret… I beni informati, dicono che il regista Nino Romeo sta lavorando alla scelta di un’attrice e di un comico che affiancheranno il conduttore. L’evento si svolgerà a Bagnara Calabra, il prossimo 18/19/20 ottobre nel palatenda di piazza municipio.