Autostrade: Toninelli, questione concessioni è vicenda sconvolgente

21 settembre 2018 14:32

Torino, 21 set. – (Adnkronos) – “La questione delle concessioni autostradali è forse la cosa più sconvolgente che ho trovato al ministero innanzitutto perché i contratti con cui lo Stato ha dato un bene pubblico ai privati, le strade erano di fatto scritte dai privati e in cui i privati guadagnavano tanto e i rischi sociali e i costi rimanevano in capo allo Stato”. Così, interpellato a margine di un evento a Torino, il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che questa mattina a partecipato nel capoluogo piemontese a un seminario organizzato dall’Authority dei trasporti.

Toninelli ha quindi ribadito che “vanno completamente cambiati, abbiamo iniziato a farlo nel decreto Genova dove l’autorità di regolazione dei trasporti, che ha analisi tecniche sommate le quali esce il costo del pedaggio, interverrà anche sulle concessioni in essere. Nei prossimi mesi e anni, quindi, non solo non ci saranno aumenti ma quasi certamente diminuzioni dei pedaggi”.