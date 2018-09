Porti: “presto Reggio Calabria e Villa San Giovanni nell’autorità dello Stretto”

28 settembre 2018 23:34

Inserire al più presto nell’Autorità portuale dello Stretto di Messina anche i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni. Questo l’obiettivo del Governo annunciato dal sottosegretario ai Trasporti Michele Dell’Orco rispondendo in IX commissione della Camera ad una interrogazione presentata dal deputato Pd Luciano Pizzetti. “In merito all’istituzione della nuova Autorità portuale dello Stretto di Messina, come annunciato dal ministro Toninelli, confermo la necessità di una rivisitazione dell’attuale normativa – ha spiegato Dell’Orco – Infatti, la previsione dell’istituzione di una Autorità di sistema portuale nascente dall’accorpamento tra l’Autorità portuale di Gioia Tauro e quella di Messina non ha tenuto conto della peculiarità del sistema portuale messinese e della funzione assolta in particolare dal porto di Messina, che nel 2017 ha movimentato circa 11 milioni di passeggeri”. “Tale scelta è dettata sia dall’esigenza di tutelare e valorizzare la peculiarità dello Stretto di Messina che in ragione delle sinergie poste in essere con la città di Reggio Calabria – ha proseguito il sottosegretario – In effetti, l’esigenza di istituire la nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto che, oltre ai porti di Messina, Milazzo e Tremestieri già facenti parte dell’Autorità portuale di Messina, ricomprenda anche i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni, appare certamente più aderente alle caratteristiche dell’economia marittima e ai flussi di mobilità sopra richiamati. Tale rivisitazione – ha specificato – verrà veicolata con il primo strumento normativo utile e con il necessario coinvolgimento di tutti gli enti interessati”. Per quanto riguarda il contratto di servizio di attraversamento dello Stretto, collegamento veloce Messina-Reggio Calabria attualmente operato dalla Società Liberty Lines in forza della convenzione sottoscritta il 24 giugno 2015, a scadenza il prossimo 30 settembre con conseguente termine del servizio prestato, Dell’Orco ha segnalato che “i competenti uffici del Mit hanno da tempo attivato tutte le procedure al fine di assicurare la continuità del servizio ed evitarne l’interruzione. Ad oggi, stante la connotazione strategica del suddetto collegamento, che assicura la continuità territoriale nello Stretto garantendo il pendolarismo giornaliero degli abitanti delle due sponde, e considerando le sollecitazioni pervenute in tal senso dalle istituzioni regionali, è al vaglio del ministero – ha concluso – ogni possibile soluzione per assicurare il collegamento in parola”.