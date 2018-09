Messina Autorità Portuale, Musumeci soddisfatto: “È uno degli obiettivi del mio Governo, non mi sono mai arreso”

8 settembre 2018 18:28

Autorità Portuale dello Stretto di Messina, Musumeci: “Se il governo nazionale manterrà l’impegno assunto, avremo realizzato uno degli obiettivi da sempre perseguiti dal mio governo”

C’è soddisfazione nelle parole del presidente della Regione Siciliana dopo l’annuncio del ministro delle Infrastrutture Toninelli per l’istituzione della sedicesima Autorità Portuale dello Stretto di Messina, che aggregherà Milazzo, Reggio Calabria, Villa San Giovanni. L’ottenimento dell’Autorità Portuale era stato uno dei cavalli di battaglia di Musumeci durante la campagna elettorale.

“Se il governo nazionale manterrà l’impegno assunto, avremo realizzato uno degli obiettivi da sempre perseguiti dal mio governo: l’Autorità portuale dello Stretto. Non mi sono mai arreso – ha detto oggi Musumeci – negli incontri avuti a Roma con l’allora ministro Graziano Del Rio e quattro mesi fa ho scritto al governo nazionale specificando le ragioni che militano a favore di una autonoma organizzazione dell’area dello Stretto, formalizzando la richiesta in un atto deliberativo. Il 25 giugno, alla Camera dei deputati, nel corso di un convegno assieme a Toninelli, sono tornato sul tema, invitando il ministro a esaminare la medesima ragionevole richiesta della Regione. Apprendo adesso con soddisfazione la volontà del governo di Roma di venire incontro alle richieste avanzate, non solo dal nostro governo“. La prossima settimana si riaprirà il tavolo regionale delle Zes con i confronti con le organizzazioni di categoria ed i presidenti delle Autorità portuali dell’Isola per la preparazione del Piano strategico delle Zes. “Subito dopo- ha detto Musumeci- ci confronteremo con gli Enti locali interessati, in modo che entro ottobre potremo finalmente chiudere la prima e più impegnativa fase che porterà alla istituzione delle Zone economiche speciali in Sicilia”.