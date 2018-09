2 settembre 2018 12:32

Angela Baldini, nuotatrice scesa in 2’46” a 107 metri di profondità conquistando nel 1989 il record mondiale assoluto di immersione, e battendo il primato stabilito dal francese Mayol, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dell’Atleta dell’Anno, dalla sezione di Padova, presieduta da Silvano Scapolo. Oltre alla Baldini, è stato premiato anche il patavino Massimo Nicosia che ha incassato per ben 11 volte il titolo italiano e per società ai Campionati Italiani di caccia fotografica subacquea.