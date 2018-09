Le Associazioni Venatorie preoccupate per i casi di tbc su cinghiali abbattuti

28 settembre 2018 13:16

La nota del Coordinamento delle AA.VV sui casi di tbc su cinghiali abbattuti

“Il Coordinamento regionale delle A.A.V.V. riconosciute, interviene ancora una volta per esprimere preoccupazione sul tema della prevenzione e l’organizzazione del controllo sanitario, con particolare riferimento ai casi di TBC, riscontrati in Calabria su cinghiali abbattuti, e reitera la richiesta alla task force regionale, di ricevere notizie ufficiali, circa la reale consistenza e gli areali interessati dalla infezione da TBC”. Lo afferma in una nota il Coordinamento delle AA.VV.

“Considerato che il 7 agosto u.s. si è avviata la costituzione dell’auspicato tavolo tecnico di confronto fra le componenti istituzionali e le AA VV del quale però ancora si attende il completamento e l’operativa attivazione, la rappresentanza delle AA VV ha ulteriormente richiesto in quella sede di avere precisi dati sui capi infetti e sugli areali ove la zoonosi è ufficialmente conclamata, sollecitando l’urgenza a ricevere le dovute informazioni. Ribadendo altresì la necessità, affinché il tavolo venga posto nelle condizioni operative per disporre dei dati e di quanto altro necessario nell’ambito delle rispettive e specifiche funzioni al fine di una adeguato e tempestivo scambio di informazioni, ma soprattutto per analizzare e possibilmente condividere proposte e soluzioni alle tante problematiche latenti e finora insolute”.

“Ad oggi, il Coordinamento nel manifestare ancora una volta preoccupazione per lo stato delle cose, sollecita l’urgenza di ricevere notizie sulle iniziative già adottate e quelle che la task force Veterinaria, attraverso le ASP provinciali, intende mettere in atto per fronteggiare tale emergenza. La task force Veterinaria, infatti, quale organo sanitario operativo sul territorio, ha il compito di affrontare e prevenire situazioni di carattere sanitario come, per l’appunto, le zoonosi. Un’ emergenza, quella attuale, che, alla luce dei fatti esposti, appare ad oggi, sottovalutata e che potenzialmente può costituire un serio rischio per migliaia di cittadini”.