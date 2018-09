Si è svolta l’Assemblea dei soci del Forum del Terzo Settore della Sicilia

30 settembre 2018 21:29

Si è riunita ad Enna il 29 settembre l’Assemblea dei soci del Forum del Terzo Settore della Sicilia

L’Assemblea dei soci del Forum del Terzo Settore della Sicilia, riunita a Enna il 29 settembre 2018, denuncia la gravissima situazione che stanno vivendo migliaia di studenti con disabilità siciliani. I pesantissimi ritardi con i quali i comuni e le ex province stanno approntando i servizi per garantire loro i servizi indispensabili per poter pienamente fruire del diritto allo studio (costituzionalmente previsto) studio, stanno a dimostrare l’assoluta inadeguatezza e incapacità di molte istituzioni siciliane di rispondere ai bisogni e alle necessità dei cittadini più deboli e indifesi. Sulla questione il Forum ha chiesto un urgente incontro agli assessorati regionali competenti (Famiglia, Istruzione, Enti Locali) dai quali ci attendiamo interventi immediati ed efficaci. Il Forum del Terzo Settore della Sicilia esprime la convinta solidarietà a quanti, singoli e associazioni, hanno intrapreso o stanno per intraprendere, in assenza di risposte, azioni, anche estreme, di protesta. Il Forum invita tutte le associazioni a esso aderenti a sostenere tali iniziative perché il diritto allo studio degli studenti con disabilità non appartiene solo le associazioni dei disabili e alle loro famiglie ma rappresenta lo strumento di valutazione con il quale si misura il senso di civiltà di una società.