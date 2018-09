Calabria: l’Asi premia l’artista musicale Salvatore Perri

11 settembre 2018 19:55

L’Asi premia Salvatore Perri

L’ASI, acronimo di Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ha a cuore l’Italianità e dal 2015, per volontà del suo presidente nazionale, il Sen. Claudio Barbaro, ha istituito il Premio ASI Italiani nel mondo, un riconoscimento a connazionali eccellenti che risiedono all’estero. Finora ne ha premiati 7 (4 in Europa e 3 negli USA) e si appresta a conferire il prestigioso riconoscimento ad un romano che vive in Canada e a un giovane calabrese, direttore d’orchestra in Francia. Si tratta di Salvatore Perri, un artista musicale tra i più completi e rappresentativi; è infatti laureato in oboe e pianoforte e suona magnificamente anche il corno inglese. Grande soddisfazione viene espressa da Giuseppe Melissi Presidente Regionale ASI CALABRIA per la scelta di Salvatore Perri. Perri Nasce nel marzo 1987 a San Giovanni in Fiore (Cosenza), a sette anni si trasferisce con la famiglia a Trieste e nel 2004 segue la sua passione andando a Vienna con l’Erasmus per studi nel campo musicale. Si appassiona subito all’oboe e suona al concerto di Capodanno dell’Università

Nel giugno 2006 Perri consegue la laurea musicale in oboe e due anni dopo quello in pianoforte, strumenti che lo accompagneranno in applauditi concerti in Italia, Spagna, Austria, ma soprattutto Francia e Germania. Ricorda con ammirazione quando, dal 2010 al 2013, frequentava l’Accademia musicale S.Cecilia di Roma per conseguire l’idoneità a 2° oboe: esperienze umane e professionali notevoli. Incrementa le sue conoscenze frequentando corsi presso le più prestigiose accademie: Budapest, la Hochschule di Detmold (Germania) e l’università di Augsburg. E’ stato primo oboe nella Munich Symphony Orchestra e poi al National Theater Saarland di Saarbrucken Dal 2015 la Francia diviene la sua nuova patria, ma anche il carrefour da dove esprimere tutte le sue capacità. E’ direttore d’orchestra dei conservatori di Metz e Strasburgo e nel settembre 2017 accetta la proposta di direttore del prestigioso Choeur l’Allegrette di Thionville, alquanto noto nell’Est della Francia. Perri è una straordinaria “interpretazione” vivente della Musica: infatti, come se non bastasse, è anche tenore. Accanto alla vocazione musicale va ricordata anche quella umana: è uno dei direttori delle 33 orchestre allestite in Francia dal progetto Demos promosso dalla Philarmonie di Parigi per avvicinare il mondo artistico al sociale coinvolgendo bambini di quartieri disagiati. Nel cuore dell’Europa la fama di Salvatore Perri va crescendo mentre l’Italia lo ignora; un’altra risorsa che il nostro Paese sta perdendo, ma che l’ASI esalta e premia.