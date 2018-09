Asd Roccella: ultima domenica di riposo per i ragazzi di mister Giampà

8 settembre 2018 21:30

Asd Roccella: lavoro al mattino per la formazione amaranto e poi due giorni di riposo, la truppa si ritroverà il pomeriggio di martedì 11 settembre

Lavoro al mattino (sabato) per la formazione amaranto e poi due giorni di riposo, la truppa si ritroverà il pomeriggio di martedì 11 settembre per inaugurare le sedute di allenamento in vista dell’esordio in campionato previsto per la terza domenica del corrente mese quando al “N. Muscolo” sarà ospitata la Turris. Mister Giampà ha concesso due giorni di riposo a Malerba e soci, qualcuno ne approfitterà per far ritorno a casa, sapendo che sarà l’ultima domenica di relax dell’anno, non considerando la domenica del 30 dicembre quando da calendario il torneo di serie D osserverà il turno di stop in coincidenza con le feste natalizie. Prima di dare inizio all’allenamento, il riconfermato mister ha parlato in un angolo del terreno di gioco con i propri ragazzi, a seguire un divertente “torello” e poi leggero lavoro sotto lo sguardo vigile di mister Loiarro, i portieri hanno sudato col preparatore,Telli, lavoro concluso con una partitella a tutto campo ovviamente a ranghi contrapposti.