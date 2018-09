Il Fotoreporter Angelo Bianconi racconta la Sicilia: a Messina la presentazione del tour fotografico

25 settembre 2018 11:35

Da Arezzo alla Sicilia, il fotoreporter Biaconi sceglie la provincia di Messina per raccontare il suo tour fotografico

Da Arezzo alla Sicilia dopo aver visitato l’Italia in lungo e in largo. Il Fotoreporter Angelo Bianconi ha scelto la provincia di Messina per raccontare il suo tour fotografico che è iniziato dalla meravigliosa Rometta dove il tempo sembra si sia fermato.

Arte, cultura, amicizia e la bellezza delle Ragazze e Ragazzi reduci dai concorsi dell’Arf Spettacoli coordinati da Francesco Anania. Angelo Bianconi, fotografo professionista, ha dedicato vari lavori alla bellezza architettonica della nostra Italia, allo sport e alla Moda.

Dopo aver visitato con la sua macchina fotografica l’isola d’Elba, l’isola del Giglio, Matera, Trentino Alto Adige e tanti altri posti della nostra meravigliosa Italia, ha deciso di raccontare la storia della Sicilia: “l’Italia è il posto più bello del mondo, molti vanno all’estero per trascorrere le vacanze, ma secondo me sbagliano. La Sicilia è affascinante, in poco tempo riesco a spostarmi dal mare alla montagna, a settembre faccio meravigliosi bagni al mare, i luoghi sono suggestivi e le persone che sto conoscendo sono ospitali e disponibili”. A Rometta è stato ricevuto dal vice presidente della Pro Loco locale Angelo Arnò che ha fatto da preziosa guida turistica.

Le grotte saracene, i resti del Castello di Federico II, Porta Milazzo, la Chiesa bizantina intitolata a Santa Maria dei Cerei, i suggestivi vicoli e la centralissima Piazza Margherita sono state le protagoniste delle foto che faranno il giro del mondo.

Le modelle per la circostanza, accompagnate dalla Segretaria dell’Arf Spettacoli Nuccia Sottile, sono state : Chiara Siciliani (Ragazza dell’Anno 2018), Gloria Calapaj (Miss Reginetta d’Italia Parrucchierando), Debora Nania (Ragazza dell’Anno Trend), Giulia Romanao (Ragazza dell’Anno PassoPasso), Giulia Impalà (Ragazza dell’Anno Viso TV), Alessio Genovese (Ragazzo dell’Anno 2018), Jefferson Fiumara (Ragazzo dell’Anno Teen Ager 2018) e Francesco Salmeri (Ragazzo dell’Anno Gold).

Ad impreziosire le modelle sono stati gli abiti della stilista, sarta e modellista barcellonese Loredana Crisafulli che ha un esperienza pluriennale nel privato e nelle confezioni di meravigliosi abiti per scuole di ballo. Da qualche hanno ha deciso di creare abiti semplici, casual ma anche eleganti che possono essere indossati da ogni donna. Le ultime creazioni sono state realizzate in prevalenza con il bordeaux perché rispecchia l’ideale di eleganza senza ostentazione e rivela una donna determinata alla ricerca continua di conferme in campo professionale.

Il tour del fotoreporter Angelo Bianconi continuerà fino a fine settembre, in programma ci sono le tappe di Santa Lucia del Mela, Milazzo e Reggio Calabria.