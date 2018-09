Serie C: amichevole Catania-Reggina, chiuso il settore ospiti

6 settembre 2018 21:30

Serie C: oggi avrà inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara amichevole Catania-Reggina, chiuso il settore ospiti

Oggi, alle ore 15.00, avrà inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara amichevole Catania-Reggina, in programma allo stadio “Angelo Massimino” venerdì 7 settembre alle 20.30. I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio in tutte le rivendite autorizzate seguendo le indicazioni riportate sul sito www.listicket.com (anche con servizio Stampa@casa), ed al Catania Point, a Torre del Grifo Village (oggi dalle 15.30 alle 18.30; venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30).

Prevendita anche ai botteghini di Piazza Spedini, nei seguenti giorni ed orari:

– Giovedì 6 settembre, dalle 15.00 alle 19.00

– Venerdì 7 settembre, dalle 9.00 alle 14.00

Di seguito, le indicazioni dettagliate.

Limitazioni e restrizioni

Chiusura del Settore Ospiti e divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Calabria, per tutti i settori dello stadio.

CATANIA-REGGINA – 07/09/2018 – Ore 20.30

Prezzi

Curve € 5

Tribuna B € 10

Tribuna A € 20

Tribuna Elite € 40