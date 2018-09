Presentata l’Alma Basket Patti: inizia la stagione 2018/19 in Serie B

30 settembre 2018 17:32

Il presidente Attilio Scarcella ha illustrato il progetto per la nuova stagione agonistica dell’Alma Basket Patti che, accanto alla prima squadra, punta sul settore giovanile

Si è svolta domenica 30 settembre presso l’Hotel la Playa a Patti la presentazione ufficiale dei quadri societari e delle atlete dell’Alma basket. Il team, allenato da Mara Buzzanca, si appresta a disputare, per il secondo anno consecutivo, il campionato di Serie B, massima competizione regionale.

Il presidente Attilio Scarcella ha illustrato il progetto per la nuova stagione agonistica che, accanto alla prima squadra, punta in modo particolare sul settore giovanile. “Lo sport, con i valori che rappresenta e le emozioni che è in grado di suscitare – ha detto il presidente Attilio Scarcella – può rivelarsi una delle forme di promozione più efficaci per un territorio, grazie alle sue capacità di esaltare le tipicità locali e favorire lo sviluppo turistico. Nello specifico la pallacanestro riesce a suscitare emozioni in grado di creare relazioni. Per noi – ha aggiunto il presidente Scarcella – fondamentale sarà il lavoro che lo staff tecnico svolgerà per valorizzare i nostri giovani. Questo è per noi importante innanzitutto perchè facendo crescere le ragazze del nostro territorio si potranno valorizzare le eccellenze presenti come già è avvenuto grazie al lavoro del nostro coach Mara Buzzanca e gettare le basi per il futuro della pallacanestro femminile a Patti. Inoltre l’impegno con i giovani ci aiuterà a veicolare i veri valori legati allo sport di crescita sociale e morale che per noi sono fondamentali più dei risultati sportivi”.

Nel corso dell’incontro con la stampa sono stati presentati la nuova maglia, gli sponsor che accompagneranno l’Alma Basket in questa nuova avventura, le atlete del settore giovanile e le giocatrici che affronteranno il campionato di Serie B. “La squadra – ha detto coach Mara Buzzanca – sta lavorando bene per farsi trovare pronta per l’esordio in campionato che prenderà il via il 28 ottobre. Abbiamo un gruppo eterogeneo composto da un buon mix di giovani locali ed atlete più esperte. Sono contenta del gruppo che ho a disposizione in questa stagione. Ancora mancano dei tasselli al roster fin qui allestito al fine di creare un gruppo che possa essere competitivo nel campionato di Serie B che è composto da squadre molto interessanti e ben attrezzate. L’obiettivo stagionale è disputare un torneo da protagonisti, puntando a far crescere le atlete del settore giovanile che, grazie all’apporto delle giocatrici più esperte, avranno la possibilità di maturare”.

Nel corso della presentazione sono state anche illustrate le iniziative che l’Alma Basket Patti porterà avanti nel corso della stagione per promuovere il territorio ed il sociale. E, in questa ottica, sempre domenica 30 settembre le atlete della Serie B e tutta la dirigenza ha preso parte alla terza edizione della camminata per la Vita. Un impegno per sostenere la ricerca in favore delle malattie neuromuscolari.