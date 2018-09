Gianni Alemanno a San Ferdinando

28 settembre 2018 09:44

Sabato 29 settembre 2018 il Movimento Nazionale per la Sovranità, insieme al suo Segretario Nazionale On. Gianni Alemanno trascorrerà una giornata tra la popolazione della provincia reggina, con una serie di incontri utili a tracciare un progetto di sviluppo per il Mezzogiorno che abbia una visione di modernità e di progresso. Si inizierà alle ore 11:30 presso la “Sala del caffè” di piazza Nunziante di San Ferdinando dove si terrà una conferenza Stampa dal tema “le prospettive del Polo Sovranista” con l’intervento di Ernesto Siclari (Commissario Provinciale del MNS di Reggio Calabria ), Maria Carmela Digiacco ( Delegata Nazionale del MNS ) e si concluderà con l’intervento del Segretario Nazionale MNS On. Gianni Alemanno. Alle ore 18.00 l’appuntamento è presso il mercato coperto di Melito Porto Salvo, dove interverrà lo stesso Commissario Provinciale del MNS, il Coordinatore dell’area Grecanica del MNS Domenico Altomonte, il Coordinatore Regionale del MNS Mimmo Arena e il Dirigente Nazionale del MNS Domenico Nania. Il tema del Sovranismo sarà oggetto del dibattito anche in questa sede, con una speciale applicazione al sud ed ai suoi problemi. Alle ore 20:00 si chiuderà al borgo medioevale di Bova nella nuova area “Spazio Cultura” dove interverrà il Coordinatore dell’area Grecanica Pino Casile, che insieme alle autorità locali anticiperà la chiusura di questa I° Festa Tricolore con l’intervento del nostro Segretario Nazionale On. Gianni Alemanno. Alle ore 21:00 seguiranno spettacoli musicali in mezzo a Stand Enogastronomici di prodotti locali.