Air Italy: compagnia, eccellenti risultati estate 2018 (2)

20 settembre 2018 14:36

(AdnKronos) – A partire dalla prossima stagione invernale, dal 28 ottobre al 31 marzo, Air Italy ha incrementato le frequenze previste in precedenza sulla rotta Milano-New York, portandole da cinque a sei settimanali e dal 1° dicembre introducendo anche il sabato, la Grande Mela sarà collegata ogni giorno da Milano.

Sulla linea fra Milano e Miami e su quella fra Milano e Bangkok verranno operati cinque voli a settimana. Le destinazioni africane di Air Italy, come Nigeria, Ghana, Senegal ed Egitto, beneficeranno tutte di frequenze aggiuntive per l’inverno 2018-19, con voli per Accra e Lagos raddoppiati, da due a quattro a settimana, mentre Cairo e Dakar saranno entrambe servite da cinque frequenze settimanali.

Per quanto riguarda la stagione estiva 2019, sono già in vendita i voli diretti per Miami, New York e Bangkok, con oltre 160 mila posti da e per Miami e New York e 74 mila su Bangkok. New York inoltre durante l’estate sarà operata su base giornaliera, mentre Miami sarà servita da 4 frequenze settimanali e Bangkok da 5. Le nuove rotte internazionali di Air Italy da Milano Malpensa offrono collegamenti diretti da e per Roma Fiumicino, Catania, Palermo, Napoli, Lamezia Terme e Olbia.