Successo per il festival della Dieta Mediterranea ad Aiello Calabro

17 settembre 2018 23:16

Successo per la quarta edizione del festival della Dieta Mediterranea ad Aiello Calabro

Successo per la quarta edizione del festival della Dieta Mediterranea ad Aiello Calabro. Evento unico in Calabria che mette al centro la salute e il mangiar bene. L’evento si è aperto infatti con un convegno scientifico culturale sulla Dieta Mediterranea dove hanno partecipato personalità illustri quali, professori universitari, ricercatori, medici e biologi nutrizionisti provenienti da tutta Italia. Presenti anche diverse associazione quali associazione biologi italiani e l’associazione lotta contro i tumori di Cosenza (ALT). Caratteristica di quest’anno è stata l’area ristoro gestita da biologi nutrizionisti dell’Associazione Nutrizionisti in Cucina e dello Chef Salvadei , un connubio vincente che ha reso i piatti salutari ma allo stesso tempo gustosi. Altra elemento degno di nota è stato il laboratorio sensoriale delle spezie gestito dalle Dott.sse Furivia, Ciccarelli e De Luca e uno spettacolo della compagnia teatrale aiellese che ha ironizzato sul mondo degli Chef. Infine, molto apprezzata è stata la giornata della salute e della prevenzione dove sono stati eseguiti diversi screening gratuiti sulla popolazione tra cui: 26 mappature di nei (melanoma) a cura della Lilt sezione provinciale di Cosenza. E poi ancora 29 consulenze nutrizionali a cura dell’Associazione Biologi Nuttrizionisti Calabresi ed infine 46 screening per il diabete a cura dell’Associazione diabetologi italiani nonché 14 esami audiometrici a cura dell’Amplifon. Soddisfazione per il Sindaco Iacucci e per gli organizzatori Dott. Saverio Bruni, nutrizionista e responsabile scientifico del festival, dott.ssa Maione ed l’assessore comunale Luca Lepore