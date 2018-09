Agenda della settimana economica e sindacale** (8)

16 settembre 2018 11:59

(AdnKronos) – – 10.30. Londra. Diffusione dati sull’inflazione relativi al mese di agosto

– 15.00. Berlino. Intervento del presidente della Bce Mario Draghi all’evento intitolato «Making Europès Economic Union work» organizzato dal Jacques Delors Institute. – Hertie School of Governance, Auditorium Friedrichstrasse 180.

– 16.30. New York. scorte e produzione di greggio (dati Eia)

– 17.15. Milano. ‘La Non Performing Exposure delle banche: il ruolo dei fondi comuni di investimento e altri strumenti di gestione efficiente di NPL e UTP’, con Francesco Canzonieri (Mediobanca), Enrico Fagioli (Spaxs Illimity), Federico Ghizzoni (Clessidra SGR) Roberto Saviane (DeA Capital Alternative Funds). Four Seasons Hotel

-17.30. Milano. Per la School of Management del Politecnico di Milano, incontro ‘L’Italia a 10 anni da Lehman Brothers’, con Ad Banca Mediolanum Massimo Doris, segretario generale Fim-Cisl Marco Bentivogli e altri Politecnico, via Lambruschini.

– 21.00. Cina. Conferenza stampa del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio al termine dell’incontro politico con il vicepresidente del Consiglio della Repubblica Popolare Cinese HU Chunhua

Roma. Bankitalia pubblica «Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero»

Berlino. Salone dei trasporti Innotrans

Tokyo. BoJ, riunione politica monetaria