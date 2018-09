Agenda della settimana economica e sindacale** (6)

16 settembre 2018 11:59

(AdnKronos) – – 18.00. Roma Presentazione Rapporto Sostenibilità 2017 della Sisal. Residenza di Ripetta, via di Ripetta 231.

– 18.30. Milano. Incontro ‘Storie e percorsi di leadership delle donne Insead’, con Ceo Microsoft Italia Silvia Candiani, Ceo Open Fiber Elisabetta Ripa, Global HR Director Assicurazioni Generali Monica Possa e Chief Strategic Officer Discovery Marinella Soldi. Arca Fondi, Via Disciplini 3 ore 18:30

Roma. Incontro al Ministero dello sviluppo per discutere della situazione dell’Ast di Terni.

Berlino. Salone dei trasporti Innotrans. Intervengono il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, e i vertici del gruppo Fs, il presidente Castelli e l’amministratore delegato Battisti.