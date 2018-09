Aeroporto dello Stretto, finalmente tornano i voli giornalieri andata e ritorno per Roma e Milano? Ecco le ultime novità [INFO e DETTAGLI]

11 settembre 2018 15:59

Raggiunti accordi tra Sacal, Alitalia e Ryanair per l’intensificazione dei collegamenti gestiti dall’Alitalia da Reggio Calabria per Roma e Milano

La Sacal, la societa’ di gestione degli aeroporti calabresi, ha raggiunto accordi con Alitalia e con Ryanair, rispettivamente, per gli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone. Gli accordi sono stati definiti nel corso di incontri con i vertici delle due compagnie aeree cui ha partecipato il presidente della Sacal, Arturo De Felice. L’intesa con Alitalia prevede l’intensificazione dei collegamenti gestiti dall’Alitalia da Reggio Calabria per Roma e Milano. In base all’accordo, da Reggio partiranno tre voli quotidiani Alitalia per Roma ed uno per Milano, con nuovi orari e relativi ritorni (attualmente sono uno soltanto per entrambe le destinazioni). Per quanto riguarda l’aeroporto di Crotone, lo scalo, che avrebbe dovuto chiudere il 31 ottobre alla scadenza dell’accordo con Ryanair, restera’ aperto grazie all’accordo raggiunto dalla Sacal con la compagnia irlandese. L’intesa prevede il mantenimento del volo per quattro volte la settimana per Orio al Serio e ritorno. Contestualmente, l’accordo con Ryanair prevede che dalla prossima stagione estiva, con l’inizio da aprile 2019, i voli da e per Bergamo da Crotone diventeranno quotidiani. Secondo quanto si e’ appreso, inoltre, la Sacal ha in corso trattative con altre compagnie allo scopo di creare ulteriori collegamenti da Crotone per altre destinazioni.