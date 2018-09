Aeroporti calabresi, la soddisfazione della Dieni: “gli scali sono salvi”

11 settembre 2018 19:54

Dieni: «Gli aeroporti di Reggio e Crotone sono salvi»

«Gli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone sono salvi e possono finalmente programmare il loro futuro». È quanto dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni in merito alla notizia dell’accordo tra la società di gestione degli aeroporti calabresi e le compagnie Alitalia e Ryanair. «Dopo anni di grandi incertezze, durante i quali i due scali hanno più volte rischiato di essere cancellati per sempre – aggiunge la parlamentare –, Sacal è riuscita a trovare un’intesa che permetterà ai due aeroporti di essere pianamente operativi. Gli accordi prevedono infatti nuovi collegamenti da Reggio per Roma e Milano e il prolungamento del rapporto tra lo scalo pitagorico e la compagnia irlandese».

«Dall’aeroporto dello Stretto – spiega ancora Dieni – opereranno tre voli quotidiani Alitalia, due per Roma e uno per Milano, con nuovi orari e relativi ritorni. Quanto al Sant’Anna di Crotone, che avrebbe dovuto chiudere i battenti il prossimo 31 ottobre, resterà aperto grazie all’accordo siglato tra Sacal e Ryanair, che prevede la conferma della tratta Crotone-Bergamo per quattro volte alla settimana e, a partire da aprile 2019, per sette giorni su sette. Si tratta di un risultato straordinario che, oltre a prendere atto della strategicità dei due aeroporti calabresi, assicurerà a un bacino di almeno 700mila utenti i collegamenti con il resto d’Italia». «Il Movimento 5 Stelle, in questi ultimi anni – conclude la deputata –, si è battuto per mantenere in vita gli scali e per garantire centinaia di posti di lavoro. Oggi, anche grazie all’impegno del nuovo governo, possiamo dire di aver centrato un primo importante obiettivo. Il prossimo sarà quello di far sviluppare i due aeroporti affinché crisi come quelle degli anni scorsi non abbiano più a ripetersi. A questo proposito, è doveroso che Sacal e la Regione Calabria facciano fino in fondo la loro parte per potenziare gli scali di Reggio e Crotone e, nel caso del “Minniti”, per favorire i collegamenti con Messina, l’unico modo per attrarre in modo significativo i passeggeri siciliani».