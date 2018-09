Acr Messina, arriva un altro difensore: rinforzato il gruppo under

19 settembre 2018 21:14

Il Messina ufficializza l’arrivo di un altro difensore, già a disposizione di Infantino: si tratta di Davide Biancola, classe 1998

L’Acr Messina ha comunicato l’ingaggio di Davide Biancola, difensore classe 1998 reduce da due campionati consecutivi vinti in Serie D: due anni fa ha raggiunto i professionisti con il Bisceglie, mentre la scorsa stagione la promozione è stata ottenuta con la maglia del Potenza (22 presenze e 1 gol). Biancola può essere utilizzato come centrale e come esterno destro ed è già a disposizione dello staff tecnico: da domani inizierà ad allenarsi col gruppo e mister Infantino potrebbe già impiegarlo nel match di Barcellona contro l’Igea Virtus.