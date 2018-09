ACR Messina, ingaggiato un attaccante: Infantino lo inserisce tra i convocati per la gara di Coppa

8 settembre 2018 20:20

La società di Sciotto ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Nicola Petrilli, che potrebbe esordire con la maglia dell’ACR Messina già domani in Coppa

Il Messina ha comunicato l’ingaggio della punta Nicola Petrilli, reduce da una stagione in cui si è “diviso” tra Como e Lecco. L’attaccante torinese classe 1987 nel curriculum vanta esperienze in Serie B con le maglie di Padova e Nocerina. Infantino lo ha inserito subito nella lista dei convocati per la gara di Coppa Italia di Serie D, che si disputerà domani al “Franco Scoglio” alle 15 contro il Città di Messina. Di seguito l’elenco completo:

Portieri – Cristiano Ragone, Giovanni Compagno

Difensori – Pasquale Porcaro, Genny Russo, Alberto Cossentino, Domenico Sarcone, Sony M’Baye Ba, Marco Lo Disco

Centrocampisti – Salvatore Cocimano, Kevin Biondi, Fabio Bossa, Loris Traditi, Francesco Barbera

Attaccanti – Giuseppe Gambino, Guehi Alex, Biagio Carini, Luciano Rabbeni, Santi Mancuso, Luca Pizzo