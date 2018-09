Messina: vertice in Prefettura su infrastrutture e acquedotti

4 settembre 2018 18:25

Vertice in Prefettura a Messina per esaminare le problematiche di acquedotti e infrastrutture

Il Prefetto di Messina, Mari Carmela Librizzi, ha convocato per domani, mercoledì 5 settembre, una riunione per esaminare la problematiche connesse allo stato di conservazione e manutenzione delle infrastrutture viarie e degli acquedotti. All’incontro, promosso nell’ambito dell’attività ricognitiva avviata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sono stati invitati a partecipare rappresentanti della Città Metropolitana di Messina, dei Vigili del Fuoco, del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Sicilia e Calabria, dell’Ufficio del Genio Civile, dell’ANAS, del Consorzio Autostrade Siciliane, di Rete Ferroviaria Italiana, dell’AMAM e dell’Ente Acquedotti Siciliani.