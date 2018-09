Sold Out ad Acireale per il “Fatti sentire Worldwide Tour” di Laura Pausini

27 settembre 2018 10:59

Riprende da Acireale il “Fatti sentire Worldwide Tour 2018” di Laura Pausini. Già sold out le due date di domani (28 settembre) e di sabato al Pal’Art Hotel dove sono attesi fans da tutta la Sicilia e dalla Calabria. I due appuntamenti siciliani, organizzati da Giuseppe Rapisarda Management, aprono la stagione indoor dei concerti che vedrà il Pal’Art Hotel di Acireale assoluto protagonista nel panorama nazionale della musica live.

“Dopo così tanti anni e cosi tanti dischi – ha commentato Laura Pausini alla partenza del tour – comincia ad essere difficile per me fare le scalette per i live: ho sempre cercato di evitare i medley, perché i fan mi hanno sempre chiesto di ascoltare le canzoni per intero, però una volta che la tournée inizia in Italia poi si comincia a viaggiare, e non sempre le canzoni che sono state dei singoli in Italia lo sono negli altri Paesi.

Ogni Nazione si è affezionata a delle canzoni particolari di ciascun disco, e io voglio cantarle tutte! Ogni volta che c’è un nuovo concerto non penso che sono stata al Madison Square Garden o alla Royal Albert Hall, io sento ancora le famose le farfalle nello stomaco di quando ti innamori. Le sentivo a Cervia quando facevo il pianobar, le ho sentite sul palco di San Siro nel 2007, e le ho sentite ancora in moltissimi posti. Non è importante la grandezza del luogo dove canti ma quello che senti dentro di te. Dopo 25 anni ne sono certa, le farfalle le sento ancora grazie alle persone che sono sedute davanti a me, che si alzano quando c’è una canzone piena di energia, che mi ascoltano e che mi applaudono”.

Il successo di Laura Pausini è testimoniato anche da “Fatti sentire”, il suo tredicesimo album di inediti. A più di due anni di distanza da Simili e dopo Laura Xmas registrato con la grande orchestra di Patrick Williams, “Fatti sentire” è uscito in occasione dei 25 anni di carriera della cantante italiana più amata nel mondo.

Con oltre 70 milioni di dischi venduti, Laura è l’artista italiana più ascoltata su Spotify a livello mondiale e vanta tra i suoi traguardi più di 40 awards internazionali: 1 Grammy Award, 3 Latin Grammy Awards, 4 Premios Lo Nuestro, 6 World Music Awards solo per citare i più importanti. Inizio spettacoli ore 21. Infoline: 0957167186.