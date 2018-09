L’Aced scieglie Marinella per i suoi tre eventi

3 settembre 2018 09:00

Non sono passati neanche quindici giorni dall’ultimo evento e già l’associazione A.C.E.D si premura di svelare il programma autunno- inverno. Dopo il grande successo della seconda edizione di “Sentiti ‘sta Vuci” che ha visto come protagonisti della serata, diciassette bambini, che in abiti tradizionali, hanno recitato delle poesie scritte in vernacolo bagnarese, il programma Autunno- Inverno non poteva che iniziare con la seconda edizione del concorso letterario denominato “Bagnara… esti puisìa” “Bagnara…è poesia”, che si terrà il 27 ottobre alla pizzeria Puerto Niño di Bagnara Calabra. Il Concorso è aperto a tutti e scade il 26 ottobre alle ore 24:00. Qualora qualcuno fosse interessato potrà prendere visione del bando di partecipazione che sarà pubblicato a breve nella pagina Facebook dell’associazione.

Il 16 dicembre, invece, si terra la seconda edizione di “Nu penzeru ‘i Natali” in cui i protagonisti saranno i bambini dagli 8 ai 13 anni, i quali leggeranno i loro pensieri sul Natale scritti in vernacolo bagnarese. Sarà una serata ricca di iniziative: stand con i prodotti tipici, le zeppole offerte dall’associazione (Pitti ‘i Natali). Ad ogni bambino partecipante l’associazione distribuirà un pensierino e un attestato di partecipazione. La serata sarà arricchita dalla presenza di un ospite d’onore: quale Rocco Cardona, che canterà delle canzoni natalizie. L’associazione A.C.E.D ha promosso anche la presenza degli zampognari che alle ore 14:00 gireranno per le vie del quartiere Marinella per far sentire l’atmosfera natalizia.

Il terzo e ultimo evento riguarda la seconda edizione di “Il Carnevale a Marinella”. Saranno premiate da una giuria competebte, le tre maschere più belle, secondo i criteri della originalità, storicità e creatività. I premiati riceveranno tre coppe. In piazza saranno allestiti gli stand, l’Associazione distribuirà agli interessati un biglietto con il costo di 3€ con cui si potranno acquistare i panini con la salsiccia, peperonata ed una bibita. La serata sarà ricca e divertente con giochi gonfiabili per bambini e i balletti della compagnia di danza Dance&Co.

L’Aced è un’associazione che cerca di mettere in risalto la nostra lingua madre, le usanze, I costumi e le tradizioni bagnaresi, in particolare attraverso la poesia, come uno strumento privilegiato. Stiamo cercando di fare il massimo per il nostro Comune, soprattutto per il quartiere di Marinella, che, purtroppo, per varie ragioni non é stato preso in considerazione quest’estate, noi cerchiamo di dare voce a questo paese e a chi ci vive. La scelta di svolgere le manifestazione nel quartiere di Marinella è dettata dal fatto che il Borgo rappresenta uno dei posti più suggestivi e caratteristici della cittadina, in quanto sede nella marineria del posto.