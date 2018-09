Abusivismo edilizio a Lipari: maxi controlli dei Carabinieri, due denunce e un’area sottoposta a sequestro

26 settembre 2018 14:01

I Carabinieri eseguono controlli anti abusivismo edilizio a Lipari: due denunce per violazione della normativa

I Carabinieri della Stazione di Lipari hanno eseguito nella giornata di ieri, insieme a personale dell’ufficio tecnico del Comune di Lipari un controllo al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio sull’isola.

Nella circostanza, al termine delle verifiche hanno denunciato due persone per violazione della normativa in materia urbanistico-edilizia perché, nel corso del controllo, i militari accertavano la realizzazione di alcune strutture in cemento e lamiere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e senza alcun titolo autorizzativo. L’area è stata sequestrata.