Tragedia in Calabria: 15enne morto in casa, probabile congestione mortale

10 settembre 2018 21:15

Tragedia in Calabria: disposta l’autopsia per accertare le cause della morte di un ragazzo di 15 anni avvenuta la scorsa notte

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte di un ragazzo di 15 anni, avvenuta la scorsa notte a Marina di Nicotera. Il ragazzo è stato trovato in fin di vita da suoi genitori al loro rientro a casa. Immediatamente allertati, i sanitari della Guardia Medica e del 118 hanno inutilmente tentato di rianimare il giovane. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Nicotera. L’ipotesi avanzata in un primo momento sulle cause del decesso del ragazzo è stata quella di una congestione provocata da una bibita fredda trovata accanto al corpo insieme a una bottiglia d’acqua, ma il personale medico che é intervenuto non ha potuto confermare tale supposizione.