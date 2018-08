A Taormina due serate in memoria del Maestro Giuseppe Cuscona, ospite Vittorio Sgarbi

25 agosto 2018 18:52

Vittorio Sgarbi a Taormina per una delle due serate dedicate al maestro

L’associazione culturale Giuseppe Cuscona ”Scienze, Arte e Spettacolo” in collaborazione con il Medea Residence e l’Art-Hotel Vello D’Oro, con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Taormina, dedicheranno due serate, il 12 e il 16 settembre, in memoria del Maestro Giuseppe Cuscona. In programma, tra le altre cose, una mostra di quattro artisti danesi (che avrà luogo nei locali dell’associazione) presentati dal critico danese Ole Villandsen che ha seguito il gruppo di artisti per diversi anni. Gli spazi espositivi, che nelle architetture richiamano alla memoria quelle di Gaudì, ospitano invece l’antologica del Maestro Cuscona, dalle sue architetture ai soffitti, dalle multicolorate ceramiche con smalti a base metallica (fusi ad alta temperatura) ai ferri-battuti da lui disegnati.

Tutti gli ambienti sono impreziositi da quadri, disegni, sculture in legno a mosaico, statue in ceramica, abiti e tessuti d’arredo, che testimoniano l’intensa vita artistica di Giuseppe Cuscona sin dalla sua gioventù.

L’inaugurazione è in programma mercoledi 12 settembre alle ore 21,00 nelle sale dell’Art- Hotel Vello D’Oro con una performance teatrale di Anna Misiti e Annamaria Raccuja; le due attrici condurranno il pubblico dalla hall dell’albergo, dove è allestita la mostra personale di Aykut Saribas, sino alle sale delle architetture ceramiche del Maestro Cuscona, fino agli spazi che ospitano la mostra del gruppo danese GYRR, con una introduzione della professoressa Mirella Bolognari e dello storico d’arte danese Ole Villadsen.

Collaboreranno all’iniziativa Giada Briguglio, Santina Ciatto, Marilena Florio e Giovanna Spadaro.

Domenica 16 settembre alle 19,00 l’appuntamento è sulla terrazza dell’Art -Hotel Vello D’Oro alla presenza di Vittorio Sgarbi. In uno scenario spettacolare, con il tramonto sull’Etna, diversi artisti ricorderanno la figura del Maestro Cuscona, che concepì l’Hotel interamente come uno spazio d’arte. La serata avrà protagonisti gli attori Elio Crifò (nelle vesti di presentatore), Annalisa Picconi,Valentina Martino Ghiglia, Francesca Romana Miceli Picardi, il chitarrista Jakob Fischer, gli artisti figurativi Aykut Saribas e il gruppo danese GYRR che per l’occasone dedicherà a Giuseppe Cuscona l’ opera scultorea ”Pancrazio”: presenterà l’opera lo storico d’arte danese Ole Villadsen

Direzione artistica : Maria Brigida Cuscona.

Coordinatrice delle iniziative: Tamako Sakiko Chemi.