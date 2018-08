Viola Reggio Calabria: domani presentazione sul Lungomare

24 agosto 2018 09:00

I neroarancio verranno presentati domani, sabato 25 agosto alle ore 22.00, presso il Piazzale Lido, all’interno dell’evento S’intesi. Specifichiamo altresì, ed al fine di prevenire tentativi di strumentalizzazione fini a se stessi e non di certo per il bene della Viola, che la Società – come detto e ribadito più volte dall’AD Coppolino – è patrimonio di tutta la città, senza distinzione alcuna e, soprattutto, senza alcun colore politico. La Viola non intende prestarsi alla campagna elettorale ventura, già in atto. Rispetto per la Viola, coi fatti. Andando oltre, si sottolinea come l’evento sarà l’occasione per tutti i tifosi di conoscere i protagonisti della nuova stagione sportiva. Presenti anche le famose bandiere neroarancio. Oggi dalle 11.30 alle 15.00 e dalle 18.30 alle 21.00, presso il Pianeta Modena, aperto ufficio ticketing (prelazione posti 2017-18).